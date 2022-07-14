CHP İlçe Başkanı İsmail Parlak ‘ın 15 Temmuz Milli Birlik Beraberlik Günü Mesajı

CHP İlçe Başkanı İsmail Parlak,15 Temmuz Şehitlerini Anma Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.Parlak mesajında; “Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu günden bu güne birçok darbe ve darbe girişimi ile karşı karşıya kalmıştır.En son 15 Temmuz 2016 yılında FETÖ tarafından ülkemizin milli birlik ve beraberliğine karşı yapılmaya çalışılan darbe, milletimizin feraseti ile engellenmiştir.CHP olarak her türlü darbe ve darbe girişimlerine karşıyız.Bu bir defa daha göstermiştir ki “Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir” yine Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün söylediği gibi “Benim Naciz Vücudum , Bir Gün Elbet Toprak Olacaktır, Fakat Türkiye Cumhuriyeti İlelebet Payidar Kalacaktır” darbe girişimi esnasında şehit olan askerlerimizi ve vatandaşlarımızı saygıyla anıyorum” ifadelerine yer verdi. Haber:Merve TUZCIOĞLU