GÜNCEL HABERLER 

NAZMİ ARIKAN’IN ŞOFÖRÜ ŞERİF EKER BEYKOZ’DA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

İlçemize bağlı Karainebeyli Köyü’ndeki çiftlik evinde bıçaklanarak öldürülen Fen Bilimleri Eğitim Kurumlarının kurucusu Nazmi Arıkan’ın şoförü Şerif Eker’in cenazesi Beykoz’a getirildi.Eker, Beykoz’da kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.
Çanakkale’nin Gelibolu ilçesine bağlı Karainebeyli köyünde önceki gece çiftliğindeki evinde bıçaklanarak öldürülen Fen Bilimleri Eğitim Kurumları kurucusu Nazmi Arıkan’ın şoförü Şerif Eker’in (46) cenazesi tamamlanan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere Beykoz Mahmut Şevket Paşa Köyü’ne getirildi. Selam Camii’nde cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazına Şerif Eker’in ailesi, arkadaşları ve çok sayıda seveni katıldı. Cenaze namazının ardından Şerif Eker, Mahmut Şevket Paşa Köyü mezarlığında toprağa verildi Haber: Caner AKŞİT 

Bunları da sevebilirsiniz

Özacar’dan Geçmiş Olsun Mesaj

buyukzafer 0

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ KARACA “VEFAT YIL DÖNÜMÜNDE RAHMET VE ÖZLEMLE ANIYORUZ”

buyukzafer 0

SGK İL MÜDÜRÜ ERCAN BİLGİLENDİRMELERDE BULUNDU

buyukzafer 0

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.