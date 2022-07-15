GELİBOLU’DA ÇAYIR TIRTILI GÖRÜLDÜ

Gelibolu, Eceabat ve Biga ilçelerinde Çayır Tırtılı (Loxostege Stciticalis)’nın zararlısı görüldü.

İl ve İlçe Tarım Orman Müdürlük teknik ekipleri tarafından Ayçiçeği ekili bulunan alanlarda gerekli inceleme ve tespit çalışmaları yapılarak; zararlının yoğunluğunu ve mücadelesi konusunda üreticilerimizin bilgilendirme çalışmaları devam ediyor.

Yapılan değerlendirme neticesinde; zararlının yaşam döngüsü de dikkate alındığında zararlı ile mücadelede önümüzdeki birkaç günün üreticilerin zarar görmemesi adına çok büyük önem arz ettiği, bundan dolayı üreticilerin ayçiçeği ekili alanlarını sık sık kontrol etmeleri zararlı ile karşılaşmaları durumunda en kısa zamanda yer aletleri ve insansız hava araçları (drone) ile vakit kaybetmeden ilaçlı mücadele yapmaları gerektiği aktarıldı.

Üreticilerin başta ayçiçeği ekili olan tarlalarını her gün kontrol ederek, bir bitkide 3 ile 5 adet veya metrekarede 20 adet larva görüldüğünde ruhsatlı ilaçlarla ilaçlama yapması gerektiği bildirildi. Özellikle yabancı ot mücadelesi yapılmayan tarla sınırları ve konukçu yabancı ot (Sirken otu) bulunan tarla ve açık alanlarda ilaçlama yapması söylendi. (Bitki Koruma Ürünleri teknik talimatında deltamethrin 25 g./l. etken maddeli ilaçlar 25cc/100 lt su olarak tavsiye edilmektedir.)

Çayır Tırtılı zararlısına karşı ilaçlı mücadele yapacak olan üreticilerin ayçiçeklerinin çiçek döneminde olması nedeni ile ilaçlama yapacakları bölgedeki arıcıları bilgilendirmeleri ve ilaçlamaların arıların aktif olmadığı saatlerde yapılmasını büyük önem arz ettiği iletildi.Haber: Ali GEZER