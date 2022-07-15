ŞEHİTLERİMİZ RAHMET MİNNET VE ŞÜKRANLA ANILDI

İlçemiz Gelibolu Şehitliği’nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle ve akşam saatlerinde de iskele meydanında törenler düzenlendi.

ilki Gelibolu Şehitliği’nde gerçekleştirildi. Şehitlikteki tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunması ile başladı. Ardından şehitler için Kur’an Tilaveti ve duaların okunması ile devam edildi. Gelibolu Şehitliği’ndeki tören; Kaymakam Bekir Abacı, 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız, Belediye Başkanı Mustafa Özacar ve protokol üyelerinin şehitlerin kabirlerine karanfillerin bırakılması ile tören sona erdi.

Gelibolu Şehitliği’ndeki törenlere; Kaymakam Bekir Abacı, 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız, Belediye Başkanı Mustafa Özacar, İlçe Emniyet Müdürü Fadıl Güçlü, İlçe Jandarma Komutan Vekili Teğmen Vesile Yosunkaya Vurucu, siyasi parti başkanları, STK’lar, kurum amirleri ve şehit yakınları katıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü törenleri ilçemiz Gazi Süleyman Paşa Camii’de Cuma Namazı öncesinde Mevlid-i Şerif okutularak devam etti.

İlçe Milli Eğitim Konferans Salonunda devam eden programda Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Dr. Öğretim Görevlisi Serhan Afacan tarafından, “Milli ve Manevi Değerler Uğruna; Türkiye Aşkına” konulu konferans verildi. Gerçekleştirilen konferansa Kaymakam Bekir Abacı, 2. Kolorsu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız, Belediye Başkan Vekili Zafer Mete, İlçe Müftüsü Mustafa Turgut, kurum amirleri ile askeri erkan katıldı.

i.Haber: Seda LİMAN ZENGİN