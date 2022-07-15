15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ ANMA ETKİNLİKLERİ MÜNASEBETİYLE ŞEHİT VE GAZİ AİLELERİ ZİYARET EDİLDİ

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Günü etkinlikleri dolayısıyla, kurum amirleri tarafından 27 Şehit ailemiz, 46 Gazi ailemizi ziyaret edildi.

Ziyaretler kapsamında Kaymakam Bekir Abacı ve eşi Fendiye Büşra Abacı Şehit Cahit Doğar ve Şehit Mustafa Mercan’ın ailelerini ziyaret ettiler.

Şehit ve Gazi ailelerimiz bu anlamlı günde ziyaret edilmekten duydukları memnuniyeti dile

getirerek teşekkür ettiler.Haber: Ali GEZER