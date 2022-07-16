Covid-19’a Karşı Yeni Hatırlatma Dozuna Yoğun İlgi

Sağlık Bakanlığınca Covid-19’a karşı yeni hatırlatma dozu randevularının tanımlanmasının ardından Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi’nde aşılarını olmak için gelen vatandaşlar uzun kuyruk oluşturdu.Bakanlık, Covid-19’la mücadele kapsamında, son yaptırdığı aşının üzerinden 6 ay geçen kişilere yeni hatırlatma dozu randevularını dün itibarıyla e-Nabız sistemine tanımladı.

Bu kapsamdaki kişiler, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevularını alarak hatırlatma dozlarını yaptırabiliyor. Hatırlatma dozu için TURKOVAC, Sinovac veya BioNTech aşılarından biri tercih edilebiliyor.

Uygulamanın başladığı ilk gün randevularını alarak Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi’ne gelenler de aşı polikliniğinde hafta sonunda da uzun kuyruklar oluşturdular.

“HATIRLATMA DOZUNU TOPLUMSAL BİR SORUMLULUK OLARAK GÖRÜYORUM”

Hatırlatma dozunu yaptıran Sema Türkoğlu (48), “Bu benim 4. doz aşım. Koruyucu ve önleyici bir tedbir olarak bu aşıyı yaptırıyorum. Bunu aynı zamanda toplumsal bir sorumluluk olarak da görüyorum. Buradaki yoğun ilgiden anladığım kadarıyla birçok kişi de böyle düşünüyor. Tüm vatandaşlarımızı bu duyarlılığı göstermeye davet ediyorum” dedi. Haber: Seda LİMAN ZENGİN