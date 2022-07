KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ SINIFTA KALDI

Güneyli ve Bolayır Köyleri Belediye sınırlarından çıkmak isteyince hem temizlikte hem de daha sık gördükleri hizmetleri alamamaya başladılar.Kaymakamlığın elindeki yetersiz çöp toplama aracı değil 26 köye 5 köye yetmeyince bu güzel (!) manzaralar her gün görülmeye başlandı.

Bolayır ve Güneyli’nin belde olmak için kurdukları hayaller üzerine siyasiler tarafından yapılan ve belediye hizmetlerinin Gelibolu Belediyesi’nden kısıtlanması amaç güdülen hesapları yüzünden de geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Bolayır ve Güneyli Sahilleri pislikten geçilmiyor.Her taraf kokuyor, her gelen misafir ve yazlıkçı lanet okuyarak dönüyor.

Gelibolu Kaymakamlığı’nın yürütmeye çalıştığı köy çöp toplama işi zaten köylerin çöpünün toplamaya zor yeterken bir de şimdi sahillere inen 20 bin kişinin çöpünü nasıl toplayacaklar..?

Vatandaş sağlık sorunları nedeniyle endişeli, her yer sinekten geçilmiyor, pis kokular sahilleri sardı.Otomobillerin sahil boylarındaki denize kadar yaptıkları parklar yüzünden de vatandaş rotgenlenmekten denize giremiyor.

Hani nerede bizim müslüman vede dindar, “temizlerimiz..!” diyor vatandaşlar. Haber Merkezi