Arabası olan herkesi kapsıyor! 1443 lira…

Arabası olan herkesi çok yakından ilgilendiriyor. Ödenmesi zorunlu, 15 gün kaldı. 136 liradan başlıyor, 62 bin liraya kadar çıkıyor. Araç sahibi olan vatandaşların ödemesi gereken Motorlu Taşıtlar Vergisi 2. taksit dönemi için son tarih 1 Ağustos. Bu tarihe kadar ödemelerin yapılması gerekiyor. Anlaşmalı bankaların kredi kartları veya banka kartları ile de ödeme yapılabiliyor. MTV ödemenizi yapabilmek için Gelir İdare Başkanlığı İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden araç MTV sorgulama işleminin yapılması gerekiyor. Peki Motorlu Taşıt Vergisi ödemeleri nasıl yapılır? Motorlu Taşıt Vergisi ne kadar? Tablo ile tek tek açıklandı. İşte MTV ödemelerine ilişkin tüm detaylar…Temmuz ayında başlayan MTV ödemeleri ile ilgili detaylar araştırılıyor. Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren karara göre otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları grubunda 2022 yılında en yüksek MTV 62 bin 633 lira olurken en düşük MTV ise 136.25 lira olarak belirlendi.

MTV ödemeleri, her yıl olduğu gibi 2 taksite bölünüyor. MTV ödemelerinin ilk taksiti Ocak ayında, ikinci taksiti ise Temmuz ayında yapılıyor.

Araç sahibi vatandaşların ödemesinin zorunlu olduğu Motorlu Taşıtlar Vergisi 2. taksit ödemeleri için son tarih 1 Ağustos. Son ödeme tarihine kadar verginin ödenmesi gerekiyor.

İlgili Cumhurbaşkanı kararının ekinde şu ifadelere yer verildi:

“Cumhurbaşkanı Kararı’nda 2021 yılı için tespit edilen yeniden değerleme oranı, 12/2/1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu’nun 5’inci maddesinde yer alan (I) sayılı tarife, 6’ıncı maddesinde yer alan (II) ve (IV) sayılı tarifler ve geçici 8’inci maddesinde yer alan (I/A) sayılı tarifede bulunan taşıtlar için, 2022 yılında motorlu taşıtlar vergisi tutarlarına uygulanmak üzere %25 olarak belirlenmiştir.” Karar 01/01/ 2022 tarihinde yürütüleceği belirtildi. Kararın Hazine ve Maliye Bakanlığını yürütülecek.

GİB İNTERNET SİTESİNDEN DUYURU YAPILDI

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) internet sitesinde yer alan duyuruda, 2022 yılı Motorlu Taşıt Vergisinin ödeme ayrıntılarına ilişkin bilgilere yer verildi.

MTV ÖDEMELERİ NEREDEN YAPILACAK?

Buna göre, MTV ödemeleri, GİB’in internet sitesi üzerinde bulunan İnteraktif Vergi Dairesi uygulaması üzerinden veya GİBMOBİL uygulamasıyla mobil telefonlardan ödenebilecek.

Anlaşmalı bankaların kredi kartları, banka kartları ya da yabancı ülkede faaliyet gösteren bankaların kredi kartları, banka kartları ve diğer ödeme yöntemleri ile ödeme mümkün olacak.

Ödemeler ayrıca anlaşmalı bankaların şubelerinden, alternatif ödeme kanallarından (internet ve telefon bankacılığı ve mobil bankacılık gibi), PTT işyerlerinden ve tüm vergi dairelerinden de yapılabilecek.

MTV ÖDEMELERİ NASIL YAPILIR?

MTV ödemesi için mükellefler, İnteraktif Vergi Dairesinin internet sitesinde “Hızlı Ödeme” bölümünden şifre girişi yapmadan “MTV Ödeme” alanına sadece plaka ve TC kimlik numarası bilgilerini girerek borçlarını görüntüleyip ödeyebilecekler.Ödemeler için son gün 1 Ağustos 2022 (31 Temmuz 2022 resmi tatile rastladığı için) olarak belirlendi.

MOTORLU TAŞIT VERGİSİ NE KADAR?

Cumhurbaşkanı Kararı gereği, MTV tutarları, 2021 yılı için belirlenen yüzde 36,20’lik yeniden değerleme oranı yerine, 197 sayılı Kanun’un 5, 6 ve geçici 8’inci maddesinde belirtilen tarifelerdeki taşıtlar için yüzde 25 olarak tespit edildi.Buna göre, 1-3 yaş otomobillerin 2022 yılındaki MTV’si, motor silindir hacmi 1300 santimetreküp ve aşağısında olanlar için taşıt değerlerine göre 1313 lira ile 1576 lira arasında değişmekte.4001 santimetreküp üzerinde motor silindir hacmine sahip otomobillerin vergisi ise 57 bin 415 lira ile 62 bin 633 lira arasında olacak.Motosikletlerde ise 1-3 yaş aralığındakilerin MTV’si silindir hacmine göre 245 lira ile 3 bin 168 lira arasında değişirken, yıllık vergi tutarı 1-6 yaş minibüslerde 1570 lirayı, aynı yaştaki 25 kişiye kadar otobüslerde 3 bin 965 lirayı, azami ağırlığı 1500 kilograma kadar olan kamyonet, kamyon ve benzeri araçlarda 1408 lirayı buluyor.