Çanakkale Tarihi Gelibolu Yarımadası’nda bulunan Anzak Koyu mevkiinde saman yüklü tır alev aldı. Küle dönen tırdaki alevler, ormanlık alana sıçradı. Yanan tırın 20 metre yanındaki Yeni Zelanda İleri Karakol Mezarlığı ise ekiplerin başarılı müdahalesi sayesinde yanmaktan son anda kurtarıldı.
Haber:Merve TUZCIOĞLU
Yeni Zelanda Mezarlığı Yanmaktan Son Anda Kurtarıldı
Çanakkale Tarihi Gelibolu Yarımadası’nda bulunan Anzak Koyu mevkiinde saman yüklü tır alev aldı. Küle dönen tırdaki alevler, ormanlık alana sıçradı. Yanan tırın 20 metre yanındaki Yeni Zelanda İleri Karakol Mezarlığı ise ekiplerin başarılı müdahalesi sayesinde yanmaktan son anda kurtarıldı.