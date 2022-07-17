GÜNCEL HABERLER 

Yeni Zelanda Mezarlığı Yanmaktan Son Anda Kurtarıldı

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Çanakkale Tarihi Gelibolu Yarımadası’nda bulunan Anzak Koyu mevkiinde saman yüklü tır alev aldı. Küle dönen tırdaki alevler, ormanlık alana sıçradı. Yanan tırın 20 metre yanındaki Yeni Zelanda İleri Karakol Mezarlığı ise ekiplerin başarılı müdahalesi sayesinde yanmaktan son anda kurtarıldı.
Haber:Merve TUZCIOĞLU

Bunları da sevebilirsiniz

CHP İLÇE BAŞKANI İSMAİL PARLAK VE YÖNETİM KURULUNDAN AVUKATLAR GÜNÜ ZİYARETİ

buyukzafer 0

Görülmez Kaza

buyukzafer 0

TATİL DÖNÜŞLERİ BAŞLADI FERİBOT KUYRUĞU BİTMİYOR.!

buyukzafer 0

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.