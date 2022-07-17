GÜNCEL HABERLER 

Geliboluda her sene düzenlenen Altın Sardalya Kültür ve Sanat Festivali Ekonomik Krizden Dolayı Askıya Alındı

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Geliboluda her sene düzenlenen Altın Sardalya Kültür ve Sanat Festivali ekonomik krizden dolayı askıya alındı.Başkan Özacar, “Önceliklerimizi mevcut duruma göre yeniden revize etmek durumundayız. Festivallerin mutlaka yaşamdaki yeri ayrı ama şu anda temel sorun yaşamak. Yaşamak için ne gerekiyorsa, önceliklerimizi ona göre düzenliyoruz. Kışa hazırlanıyoruz. Eğitim, sağlık sorunları bir yandan. Çocuklarımızın eğitim için ciddi ihtiyaçları var. Rahatsızlıkları olan ailelerimiz var.
“Birinci önceliğimiz insan yaşamı”
Birinci önceliğimiz insan yaşamı ve insani yatırımlardır. Birinci önceliğimiz festivaller değil. Ufak çapta, yerelde etkinlikler ile eksiği gidermeye çalışıyoruz” açıklamasında bulundu Haber: Hilal GEZER.

Bunları da sevebilirsiniz

SAMET HAYATINI KAYBETTİ

buyukzafer 0

Gelibolu’nun Köylerini Tanıyalım – Tayfur Köyü

buyukzafer 0

ULTRASONİK SES FREKANSIYLA MÜSİLAJ MÜCADELESİ

buyukzafer 0

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.