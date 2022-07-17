Geliboluda her sene düzenlenen Altın Sardalya Kültür ve Sanat Festivali ekonomik krizden dolayı askıya alındı.Başkan Özacar, “Önceliklerimizi mevcut duruma göre yeniden revize etmek durumundayız. Festivallerin mutlaka yaşamdaki yeri ayrı ama şu anda temel sorun yaşamak. Yaşamak için ne gerekiyorsa, önceliklerimizi ona göre düzenliyoruz. Kışa hazırlanıyoruz. Eğitim, sağlık sorunları bir yandan. Çocuklarımızın eğitim için ciddi ihtiyaçları var. Rahatsızlıkları olan ailelerimiz var.

“Birinci önceliğimiz insan yaşamı”

Birinci önceliğimiz insan yaşamı ve insani yatırımlardır. Birinci önceliğimiz festivaller değil. Ufak çapta, yerelde etkinlikler ile eksiği gidermeye çalışıyoruz” açıklamasında bulundu Haber: Hilal GEZER.