GELİBOLU’DA FIRTINA UYARISI

Meteoroloji ilçemizde Pazartesi başlayan ve Salı günü devam edecek olan fırtınaya karşı uyarıda bulunuldu.Meteroloji Genel M,üdürlüğü; “Fırtına kısa süreli kuvvetli fırtına beklendiğinden meydana gelebilecek çatı uçması , ağaç ve direk devrilmesi dışında aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır.”uyarısında bulunuldu.

Haber: Caner AKŞİT