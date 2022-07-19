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GELİBOLU’DA FIRTINA UYARISI

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Meteoroloji ilçemizde Pazartesi başlayan ve Salı günü devam edecek olan fırtınaya karşı uyarıda bulunuldu.Meteroloji Genel M,üdürlüğü; “Fırtına kısa süreli kuvvetli fırtına beklendiğinden meydana gelebilecek çatı uçması , ağaç ve direk devrilmesi dışında aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır.”uyarısında bulunuldu.
Haber: Caner AKŞİT

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