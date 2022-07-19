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PSİKOTEKNİK BELGESİ ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Gelibolu Şöforler Odası Başkanı Ömür İşsever İlçe Trafik Komisyonunda da psikoteknik belgesi zorunluluğu getirildiğine dair açıklamada bulundu İşsever açıklamasında ; “Şehir içinde yolcu ve yük taşımacılığı yapan Gelibolu Şöforler Odası üyelerinden ve şoförlerden yapılacak denetimlerde psikoteknik değerlendirme raporu istenecektir. Aynı zamanda İlçe Trafik Komisyonunda da psikoteknik belgesi zorunluluğu getirilmiştir.”ifadelerine yer verdi.
Haber: Seda LİMAN ZENGİN

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