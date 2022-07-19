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GEZİCİ ARAÇ MUAYENE İSTASYONU YERİ İLE İLGİLİ ŞİKAYET VAR

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

İlçemiz Küçük Sanayi Sitesi’nde bulunan Gezici Araç Muayene İstasyonu nun konumundan vatandaşlar şikayetçi.
Araçlarını muayeneye getiren vatandaşlar yaklaşık 2-3 saat ayakta beklediğini ve yerininde müsayit bir yerde olmadığını dile getiren vatandaşlar yetkililerden daha uygun bir yer bulunmassını ve araçlarını muayene getiren vatandaşların ayakta kalmayacağı bir mekan talep ettiler.Haber: Caner AKŞİT

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