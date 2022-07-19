VATANDAŞLARIN BOZUK YOL TEPKİSİ

Gelibolu Merkezi İle Gelibolu Yarımadası Katı Atık Depolama Sahasını birleştiren yolun, otoban çalışmaları sırasında tonajlı kamyonlar tarafından bozulmasının ardından müteahhit firma tarafından asfaltlanarak tamir edilen yol bu seferde Toprak Mahsulleri Ofisi’ne (TMO) buğday dökümü için gelen kamyonlar tarafından deforme olması bölgedeki çiftlikler ve vatandaşlar tarafından tepki topluyor. Vatandaşlar; bozuk yollar sebebiyle otomobiller de sık sık hasar görüp sanayinin yolunu tutuyor. Çok mağduriyet yaşıyoruz. Arabalarımız neredeyse kırılacak dereceye geldi. Ağır tonajlı tırların sebep olduğu düşünülen yoldaki bu olumsuzluğun giderilmesi için yetkilileri ve İl Genel Meclis Üyelerini göreve davet ediyorlar.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN