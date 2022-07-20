GÜNCEL HABERLER 

BALIKHANE MEYDANINA MAMAMATİK CİHAZI KURULDU

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Gelibolu Belediyesi tarafından ilçemiz Balıkhane Meydanı’na konumlandırdıkları “Mamamatik” cihazına sadece pet şişe, cam şişe veya metal kutu atmanız yeterli??Geri dönüşümü destekleyerek, gelin can dostlarımızın beslenme ihtiyaçlarını beraber karşılayalım! mesajını veren Gelibolu Belediyesi
4 mamamatik cihazının yolda olduğunu müjdeledi.
Haber: Ali GEZER

Bunları da sevebilirsiniz

Siyasetçilerden Kıbrıs Barış Harekatı’nın 46.Yıldönümü Mesajları

buyukzafer 0

Özacar Birim Amirleri ile Biraraya Geldi

buyukzafer 0

İLÇEMİZ STRATEJİK PLANI TANITIM TOPLANTISI YAPILDI

buyukzafer 0

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.