BALIKHANE MEYDANINA MAMAMATİK CİHAZI KURULDU

Gelibolu Belediyesi tarafından ilçemiz Balıkhane Meydanı’na konumlandırdıkları “Mamamatik” cihazına sadece pet şişe, cam şişe veya metal kutu atmanız yeterli??Geri dönüşümü destekleyerek, gelin can dostlarımızın beslenme ihtiyaçlarını beraber karşılayalım! mesajını veren Gelibolu Belediyesi

4 mamamatik cihazının yolda olduğunu müjdeledi.

Haber: Ali GEZER