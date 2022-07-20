ÖZACAR KIBRIS BARIŞ HAREKATININ 48. YILINDA ANMA MESAJI YAYINLADI

Özacar Kıbrıs Barış Harekatı’nın 48.yılında anma mesajı yayınladı.Özacar; “KıbrısBarışHarekatı’nın 48.yılında merhum devlet adamları Sayın Bülent Ecevit ve Sayın Rauf Denktaş ile barış için canlarını feda eden kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize en derin saygılarımı sunuyorum. Kıbrıs Türk Halkının Barış ve Özgürlük Bayramı kutlu olsun.”ifadelerine yer verdi.

Haber: Merve TUZCIOĞLU