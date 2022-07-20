Gelibolu Kent Hizmetleri A.Ş. ile Belediye-İş Sendikası Arasında Sözleşme İmzalandı

Gelibolu Kent Hizmetleri A.Ş. ile Belediye-İş Sendikası arasında sözleşme imzalandı. Özacar; “İktisadi teşebbüsümüz Gelibolu Kent Hizmetleri A.Ş. ile Belediye-İş Sendikası arasında TİS’de mutlu sona ulaşıldı. Başkanımız Özacar, Şirket Müdürü Kemal Tarım, Belediye-İş Balıkesir Şube Başkanı Yüksel Özden ve işyeri temsilcilerimizin huzurunda imzalanan sözleşme emekçi arkadaşlarımıza hayırlı olsun.”ifadelerine yer verdi.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN