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Gelibolu Kent Hizmetleri A.Ş. ile Belediye-İş Sendikası Arasında Sözleşme İmzalandı

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Gelibolu Kent Hizmetleri A.Ş. ile Belediye-İş Sendikası arasında sözleşme imzalandı. Özacar; “İktisadi teşebbüsümüz Gelibolu Kent Hizmetleri A.Ş. ile Belediye-İş Sendikası arasında TİS’de mutlu sona ulaşıldı. Başkanımız Özacar, Şirket Müdürü Kemal Tarım, Belediye-İş Balıkesir Şube Başkanı Yüksel Özden ve işyeri temsilcilerimizin huzurunda imzalanan sözleşme emekçi arkadaşlarımıza hayırlı olsun.”ifadelerine yer verdi.
Haber: Seda LİMAN ZENGİN

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