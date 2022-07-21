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ALEV NAZ TÜRKDOĞMUŞ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Dün akşam Gelibolu’da yaşanan trafik kazasında babası ve kardeşi ile bulunduğu araçta yaşama veda eden sekiz yaşındaki Alev Naz Türkdoğmuş, Başkan Mustafa Özacar’ın da katıldığı cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı.
Özacar; “Yavrumuza Allah’tan rahmet; ailesi ile tüm yakınlarına sabırlar diliyoruz.”ifadelerine yer verdi.
Haber: Caner AKŞİT

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