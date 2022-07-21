BALIK FİYATI UÇTU, VATANDAŞLAR BALIK FİYATLARINA İNANAMADI

Dövizdeki artış, yüksek enflasyon hayat pahalılığını da beraberinde getirdi. Üreticiler ürettikleri ürünlerin girdi fiyatlarındaki artışları ürettikleri yada verdikleri hizmetlere yansıtınca Hayat pahalılığı kaçınılmaz oldu. Artık hiçbir ürünün hizmetin fiyatları eskisi gibi olmayacak. Ürünlere sık sık gelen zamlar vatandaşı adeta canından bezdirdi. Özellikle akaryakıta gelen zam vatandaşların kullandığı ve satın aldığı her malda büyük ücret artışlarına neden oldu. Bu fiyat artışlarından balıkçılarda çok ciddi etkilendi. Özellikle mazota gelen zamların ardından balıkçı tekneleri denize açılamaz oldu. Denize açılan balıkçı teklerindeki sayıda azalınca hem az çeşit balık tezgahlarda yer aldı hem de balık fiyatları neredeyse görülmemiş bir şekilde arttı. Bu durum özellikle balık yeme alışkanlığı yüksek olan kıyı şehirlerini etkiledi. Balığa çok daha uygun ücretler ile ulaşan kıyı şehirlerinde görülmemiş balık fiyatları vatandaşı adeta şok etti. Balıkhanede balık fiyatlarını gören vatandaşlar gözlerine inanamadılar. Fiyatlara inanamayıp yeniden etiketlere balan vatandaşlar 100 TL’nin altında balık olmadığını gördüler.

Haber: Merve TUZCIOĞLU