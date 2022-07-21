GELİBOLUSPOR’ DA TRANSFER ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Geliboluspor Kulübü 2022-2023 sezonu transfer çalışmaları başladı.

Önceki yıllarda lacivert beyazlı formasını terleten Ufuk Sonay ve Trabzonspor, Trabzon Maçkaspor, Derecekspor, DSİ Karadenizspor ve Yeni Çanspor formalarını giyen 1997 doğumlu savunma oyuncusu Çağrı Varol ile Geliboluspor Kulübü 2022-2023 sezonu transfer çalışmaları kapsamında önceki yıllarda Trabzonspor, Bahçecikspor, Telekomspor, Yeni Çanspor, 1461 Soğuksuspor ve Lapsekispor formaları giyen ortasaha oyuncusu Seyfettin Gedikli ile anlaşmaya vardı. Geliboluspor Başkanı ; “Oyuncularımıza yeni sezonda başarılar dileriz.”ifadelerine yer verdi. Haber: Ali GEZER