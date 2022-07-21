Gelibolu’da da Vaka Sayısı Artıyor

Koronavirüs artışı, tüm ülkede olduğu gibi ilçemizde de gözle görülür bir biçimde artıyor. Uzun süredir serviste hastası olmayan Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi’nde artan test ve vaka sayılarına bağlı olarak hasta kabulleri de yapılmaya başlandı.Haziran ayı itibariyle tırmanışa geçen koronavirüs artışı, ilçemizde de neredeyse sıfırlanan test sayısını günde200 lere kadar çıkardı.

En belirgin semptomlar boğaz ağrısı ve hafif ateş

Testi pozitif çıkan ve servis ile yoğun bakımda yatışı yapılan hastaların çoğunluğunun, koah, şeker hastalığı gibi rahatsızlıkları bulunduğunu veya yaşlılık gibi ek sağlık riskleri bulunan hastalar olduğunu söyleyen uzmanlar vaka belirtisi konusunda ise “Başvuran vakalarda görülen semptomlar ise genelde boğaz ağrısı ve hafif ateş olarak görülüyor” dediler.

“Tedbirler alınmalı; hes kodu ve maske kullanımı gündeme gelmeli”

Vaka sayılarındaki artışın önüne geçmek, hastaneye yatış gerektiren ağır hastalık ve ölümlerden kaçınmak için risk gruplarının aşılanmasının önemine değinen Çanakkale Tabip Odası Başkanı Güneş, hatırlatma dozlarının tamamlanmasının da öncelikli olduğunu söyledi. Tedbirler konusunda Güneş, “Toplumda hastalığın yayılımını engellemek için daha önce uygulanan kapalı alanlarda ve toplu taşıma araçlarında maske kullanım zorunluluğunun yanı sıra kapalı mekanların havalandırılmasını sağlayacak önlem ve düzenlemelerin hayata geçirilmesi ve pozitiflik saptananların veya temaslıların etkili izolasyonu için HES kodu uygulamasının tekrar gündeme getirilmesi önerilmektedir” dedi.

Çanakkale aşı oranı en yüksek 6`ncı il

Çanakkale`de, 18 yaş üzeri en az iki doz aşı olma oranı %86 olurken, Türkiye` de aşılama oranının en yüksek olduğu 6`ıncı il konumunda. Vakalarda, eskisi gibi akciğer tutulumuyla başvuru olmadığının gözlendiğini ifade eden Güneş, rehavete kapılmamak gerektiğini de dile getirerek, “Vaka sayıları daha çok arttığında, hastalık yaygınlaştığında ortaya çıkabilecek belirtileri kestirmek mümkün değil. Hafif belirtilerle seyredeceğini varsayarak rehavete kapılmak sakıncalı olabilir” dedi Haber Merkezi