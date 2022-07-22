KAYMAKAM BEKİR ABACI FREZYA ORGANİZASYON’UN AÇILIŞINA KATILDI

İlçemiz Hocahamza Mahallesinde hizmet vermeye başlayan Frezya Organizasyon’un açılışı Kaymakam Bekir Abacı tarafından gerçekleştirildi.

Açılışa Kaymakamımız Bekir Abacı, Evreşe Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Türker Erdihan , sırası parti ilçe başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılışın ardından Frezya Organizasyonun sahibesi Ayşegül Yırtıcı’ya hayırlı olsun temennisinde bulunan Kaymakamımız kendilerine bereketli bol kazançlar diledi.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN