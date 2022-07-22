BOLAYIR TARIM KREDİ KOOPERATİFİNDE HUBUBAT TOHUM TALEPLERİ ALINMAYA BAŞLANDI

Bolayır Tarım Kredi Kooperatifinde tohumluk talepleri alınmaya başlandı. Bolayır Tarım Kredi Kooperatifi “Talep edeceğiniz tohumluk miktarlarının net bir şekilde belirlenmesi ve sonradan değişiklik yapılmaması, tahsis ve dağıtımda aksaklıkların yaşanmaması ve tohumluklarımızın firmalarımıza zamanında teslim edilebilmesi için önemlidir.Talepler ıslak imzalı ve kaşeli olarak Enstitümüze gönderilmelidir. Telefon, Eposta, Faks ve Mesaj yolu ile gelen talepler değerlendirmeye alınmayacaktır”bilgilendirmesinde bulundu. Haber: Seda LİMAN ZENGİN