Yuvadan Düşerek Yaralanan Leylek DKMP Ekiplerine Teslim Edildi

İlçemizde yuvasından düşerek yaralanan ardından itfaiye ekipleri tarafından koruma altına alınan leylek, tedavisinin tamamlanması için Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Çanakkale Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Kavakköy beldesinde bulunan bir elektrik direğindeki yuvasında yaşayan leylek henüz bilinmeyen nedenle düştü.

Çevre sakinlerinin bilgi vermesi üzerine yaralı leylek Kavakköy Belediyesi itfaiye ekiplerince koruma altına alındı.

Burada ilk bakımları yapılan leylek daha sonra DKMP Çanakkale Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Haber: Hilal GEZER