GÜNCEL HABERLER 

Yuvadan Düşerek Yaralanan Leylek DKMP Ekiplerine Teslim Edildi

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

İlçemizde yuvasından düşerek yaralanan ardından itfaiye ekipleri tarafından koruma altına alınan leylek, tedavisinin tamamlanması için Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Çanakkale Şube Müdürlüğüne teslim edildi.
Kavakköy beldesinde bulunan bir elektrik direğindeki yuvasında yaşayan leylek henüz bilinmeyen nedenle düştü.
Çevre sakinlerinin bilgi vermesi üzerine yaralı leylek Kavakköy Belediyesi itfaiye ekiplerince koruma altına alındı.
Burada ilk bakımları yapılan leylek daha sonra DKMP Çanakkale Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Haber: Hilal GEZER

Bunları da sevebilirsiniz

OKÇULUK MİLLİ TAKIMIMIZ AVRUPA ÜÇÜNCÜSÜ OLDU

buyukzafer 0

ÖZACAR HEMŞİRELER HAFTASINI KUTLADI

buyukzafer 0

Bal Kabağı Üreticisinin Yüzü Güldü

buyukzafer 0

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.