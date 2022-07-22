KAYMAKAM BEKİR ABACI SDF ENERJİ’Yİ ZİYARET ETTİ

Kaymakam Bekir Abacı, geçtığimiz günlerde açılışı yapılan, Gerilim Yenilenebilir Enerji ve Teknolojileri A.Ş.’nin Trakya Bölge Bayii ve “Aydınlık Bir Gelecek İçin” sloganı ile ilçemizde faaliyete giren SFD Enerji’yi ziyaret etti.

İşletme sahiplerine bol kazanç ve hayırlı olsun temennisinde bulundu. Haber:Caner AKŞİT