GELİBOLUSPOR TRANSFER ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR

Geliboluspor transfer çalışmalarına devam ediyor.Futbolcu Abdüllatif Mat ve Mert Güneş’i transfer eden Geliboluspor’da çalışmalar hız kesmiyor.Geliboluspor Kulübü Başkanlığı yaptıkları açıklamada ; “Lacivert-beyazlı temsilcimiz 2022-2023 sezonu transfer çalışmaları kapsamında geçtiğimiz sezonlarda Malatyaspor, Bingölspor, Çanakkale Dardanelspor,Erdekspor, Çanspor, Bozcaadaspor,Bigaspor, Biga Adaspor kulüplerinde forma giyen başarılı ortasaha oyuncusu ile sözleşme imzalamıştır. Oyuncumuza başarılar dileriz.Ardından 2022-2023 sezonu transfer çalışmaları kapsamında geçtiğimiz yıl Lacivert – Beyazlı formamızı terleten başarılı savunma oyuncusu Abdüllatif Mat ile anlaşmaya varılmıştır. Oyuncumuza başarılar dileriz.”ifadelerine yer verdi.Haber: Merve TUZCIOĞLU