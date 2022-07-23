RESİM YARIŞMASINDA DERECEYE GİRENLERE HEDİYELERİ TAKDİM EDİLDİ

İlçe Müftülüğü tarafından “Türkiye Aşkına, Milli ve Manevi Değerler Uğruna” temasıyla düzenlenen resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere hediyelerini İlçe Müftüsü Mustafa Turgut takdim etti.

İlçeMüftüsü Turgut Öğrencilerimizi ve onlara rehberlik eden hocalarımızı tebrik ediyoruz ifadelerine yer verdi.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN