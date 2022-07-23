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KAYMAKAM BEKİR ABACI EMEL ÇARDAK TARAFINDAN HAZIRLANAN ÜÇ BOYUTLU RESİM SERGİSİ AÇILIŞINA KATILDI

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Kaymakam Bekir Abacı, Emel Çardak tarafından hazırlanan üç boyutlu resim sergisi açılışına katıldı.
Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen sergi açılışına Kaymakamımız Bekir Abacı, İl Genel Meclisi Üyesi ve AK Parti İlçe Başkanı Serhad Sürücü, İlçe Emniyet Müdürü Fadıl Güçlü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Türker Eedihan ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Sergide bulunan eserleri inceleyen Kaymakam Abacı Emel Çardak’ı tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. Haber: Merve TUZCIOĞLU

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