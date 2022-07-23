Özacar’dan Erzurum Kongresi’nin 103.Yılında Anma Mesajı

Belediye Başkanı Özacar Erzurum Kongresi’nin 103. Yıl Dönümünde anma mesajı yayınladı.Özacar mesajında “Manda ve himaye kabul edilemez!”

Bağımsızlık mücadelemizin hedefini koyan, Türkiye Cumhuriyetinin temellerinin atıldığı #ErzurumKongresi’nin 103. yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve bağımsızlık mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyoruz.”ifadelerine yer verdi.Haber: Hilal GEZER