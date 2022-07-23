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Özacar’dan Erzurum Kongresi’nin 103.Yılında Anma Mesajı

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Belediye Başkanı Özacar Erzurum Kongresi’nin 103. Yıl Dönümünde anma mesajı yayınladı.Özacar mesajında “Manda ve himaye kabul edilemez!”
Bağımsızlık mücadelemizin hedefini koyan, Türkiye Cumhuriyetinin temellerinin atıldığı #ErzurumKongresi’nin 103. yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve bağımsızlık mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyoruz.”ifadelerine yer verdi.Haber: Hilal GEZER

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