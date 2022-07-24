VALİ AKTAŞ GELİBOLU BÖLGE TRAFİK UYGULAMA NOKTASINI ZİYARET ETTİ

Bir dizi programlara katılmak üzere ilçemizde bulunan Vali İlhami Aktaş, Gelibolu Bölge Trafik Uygulama Noktasını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Vali İlhami Aktaş, uygulama noktasında görev yapan polis memurları ve jandaSrma personelleri ile bir süre görüşerek yapılan uygulamalar ve faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Yapılan bilgilendirmenin ardından Vali İlhami Aktaş, bölge trafik uygulama noktasında görev yapan ekiplere çalışmalarında kolaylıklar diledi

Haber: Seda LİMAN ZENGİN