GÜNCEL HABERLER 

VALİ AKTAŞ GELİBOLU BÖLGE TRAFİK UYGULAMA NOKTASINI ZİYARET ETTİ

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Bir dizi programlara katılmak üzere ilçemizde bulunan Vali İlhami Aktaş, Gelibolu Bölge Trafik Uygulama Noktasını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.
Vali İlhami Aktaş, uygulama noktasında görev yapan polis memurları ve jandaSrma personelleri ile bir süre görüşerek yapılan uygulamalar ve faaliyetler hakkında bilgi aldı.
Yapılan bilgilendirmenin ardından Vali İlhami Aktaş, bölge trafik uygulama noktasında görev yapan ekiplere çalışmalarında kolaylıklar diledi
Haber: Seda LİMAN ZENGİN

Bunları da sevebilirsiniz

“KOMİSER EROL ABİ’Yİ” KAYBETTİK

buyukzafer 0

GELİBOLU BELEDİYESİ’NİN ÖDÜLLÜ GELENEKSEL 19 MAYIS YARIŞMASI SONUÇLANDI

buyukzafer 0

27 Mart Cumartesi Berat Kandili

buyukzafer 0

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.