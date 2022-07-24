VALİ AKTAŞ BURHANLI KÖYÜNÜ ZİYARET ETTİ

Vali İlhami Aktaş, ilçemize bağlı Burhanlı Köyü’nü ziyaret etti.

Burhanlı Köyü Muhtarı Sezer Danabaş ile bir araya gelen Vali İlhami Aktaş, köyün genel durumu, sorunları ve ihtiyaçları hakkında bilgi aldı.

Burhanlı Köyü sakinleriyle de bir süre görüşerek sohbet eden Vali İlhami Aktaş, talep ve ihtiyaçlarını dinledi.

Ayrıca Burhanlı Köyü ziyareti sırasında Vali İlhami Aktaş köy sakini Özkan Can’ın oğlu Kemal Can Deniz’in sünnet programına katıldı ve sünnet olan Kemal Can Deniz’in ailesine çocuklarının mürüvvetlerini de görmelerini temenni etti .Haber: Ali GEZER