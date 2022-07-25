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ÖZACAR ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEDİ

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Özacar çalışmaları yerinde inceledi.Özacar; “Yeni bir haftanın ilk mesai gününde Eğritaş mevkiindeki tretuvar ve ağaçlandırma çalışmalarını ardından Refet Angın Caddesi’ndeki yol genişletme ve üst yapıya hazırlanan zemin faaliyetlerini çalışma arkadaşlarımızla yerinde inceledim, Hamzakoy halk plajımızı ziyaret ettim.” İfadelerine yer verdi. Haber: Hilal GEZER
Haber: Hilal GEZER

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