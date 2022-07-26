EKİLİ ALANLARDA 8 ÇAYIR TIRTILI LARVASINA RASTLANDI

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, özellikle Trakya’daki ayçiçeği tarlalarında ciddi zarara neden olan çayır tırtılı ile ilgili 14- 17 Temmuz tarihleri arasında çalışma yaptıEceabat’ta 7, Geliboluda 8, Biga’da 3, Lapseki’de 3, Yenice’de 2, merkezde ise 3 köyde ayçiçeği, yonca, mısır ve biber ekili alanlarda çayır tırtılı larvasına rastlandı. Ayrıca Eceabat’ta 5, merkezde ise 1 köyde çayır tırtılı ergini görüldü. Larva tespit edilen köylerde yer aletleri ve dronla kimyasal mücadele yapıldı. . Haber: Hilal GEZER