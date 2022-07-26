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YAĞIŞ YOK GÜNEŞ ÇOK

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Yazın sıcaklığını hissetmeye devam ediyoruz. Salı ve çarşamba günleri poyraz hafif ve orta kuvvette esecek. Sıcaklıklar öğle saatlerinde tüm bölgede 30’lu değerlerde seyredecek. Perşembe ve cuma günleri vites yükseltecek poyraz sayesinde biraz ferahlık hissedeceğiz. Hafta sonunda ise rüzgarın yeniden hız kesmesi, bunaltıcı havayı geri getirecek. Sıcak ve zaman zaman bol nemli havanın kesintisiz devam edeceği önümüzdeki on günlük süreçte bölgemizde ciddi bir yağış beklentisi de bulunmuyor. Haber:Caner AKŞİT

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