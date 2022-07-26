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ILGARDERE’DE ELEKTRİK TELLERİNE ÇARPAN KUŞ YANGIN ÇIKARDI

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

İlçemize bağlı Ilgardere köyü mevkiinde bir kuşun elektrik tellerine çarpması sonucu çıkan kıvılcımlar ot yangınına neden oldu.Köyün giriş sapağındaki otluk ve çalılık alanın bol olduğu ve küçük ağaçların bulunduğu tepelik alandaki kuru ot ve çalılıkların tutuşması sebebiyle yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu 112 çağrı merkezine bildirdi.
Çağrı merkezinden yangın ihbarını alan Gelibolu belediyesi itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine giderek, yaptıkları müdahale ile yangının geniş alana yayılmasını önlediler Haber: Seda LİMAN ZENGİN

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