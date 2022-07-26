Gelibolu Belediyesi ek hizmet binası önü ile Celal Nuri İleri Caddesi’nde bulunan ‘su sayacı avans kontör yükleme noktası’nı akıllı veznelere dönüştürüldü. Bundan böyle bu iki noktada 7/24 kredi kartınızla istediğiniz kadar tonajda su yüklemesi ve fatura ödemeleri yapılabilecek.
Haber: Seda LİMAN ZENGİN
Su Sayacı Avans Kontör Yükleme Noktaları Akıllı Veznelere Dönüştürüldü
Gelibolu Belediyesi ek hizmet binası önü ile Celal Nuri İleri Caddesi’nde bulunan ‘su sayacı avans kontör yükleme noktası’nı akıllı veznelere dönüştürüldü. Bundan böyle bu iki noktada 7/24 kredi kartınızla istediğiniz kadar tonajda su yüklemesi ve fatura ödemeleri yapılabilecek.