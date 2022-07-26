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Su Sayacı Avans Kontör Yükleme Noktaları Akıllı Veznelere Dönüştürüldü

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Gelibolu Belediyesi ek hizmet binası önü ile Celal Nuri İleri Caddesi’nde bulunan ‘su sayacı avans kontör yükleme noktası’nı akıllı veznelere dönüştürüldü. Bundan böyle bu iki noktada 7/24 kredi kartınızla istediğiniz kadar tonajda su yüklemesi ve fatura ödemeleri yapılabilecek.
Haber: Seda LİMAN ZENGİN

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