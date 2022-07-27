Bolayır Şehit Nuriye Ak Okulunda Tadilat Başlıyor

İlçemze bağlı Bolayır Köyünde yer alan Şehit Nuriye Ak İlk-Ortaokulu bakım-onarım ve ek bina projesi için çalışmalar devam ediyor.İlçemize bağlı Bolayır Köyünde yer alan ve ciddi bir bakım-onarımdan geçmesi gereken Şehit Nuriye Ak İlk-Ortaokulu’nun hem tamiratının yapılması hem de ek bina yapılması için sürdürülen çalışmalar sonrası Gelibolu Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde yapılan çalışmalar neticesinde tadilat çalışmaları yakında başlıyor.

Gelibolu Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde devam eden Şehit Nuriye Ak İlk-Ortaokulu bir yandan bakım-onarım, bir yandan da ek bina proje çalışmaları kapsamında Bolayırlı gönüllülerde projeye destek olabilmek için el birliği ile çalışıyorlar.

Bolayır Şehit Nuriye Ak İlk-Ortaokulunun içinde ve dışında neredeyse her yerinde bakım-onarıma ihtiyaç var. Okulun bu haliyle gelecek eğitim-öğretim yılında açık olması bile pek mümkün görünmemekle birlikte yapılacak olan tadilat çalışması sonrası durumunun nasıl olacağı şimdiden merak ediliyor?

Gelibolu Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde sürdürülen proje çalışmaları ve sonrasında başlayacak olan tadilat sonunda Bolayır Şehit Nuriye Ak İlk-Ortaokulunun adına yakışır bir binaya dönüştürülmesi ve eğitime devam etmesi bekleniyor.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN