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ORMAN MÜDÜRLÜĞÜNDEN DUYURU

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Anafartalar Orman İşletme Müdürlüğü ve Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü duyuruda bulundu.Yapılan duyuruda; “28 Temmuz 2022 – 30 Temmuz 2022 tarihlerinde 3 gün boyunca şiddetli poyraz rüzgarı etkili olacağından olası Orman Yangınlarına sebebiyet vermemek için Ormanlardave Ormana yakın alanlarda ateş yakılmaması, Ormanlık alanlara girilmemesi ve çok dikkatli olunması gerekmektedir.Gördüğümüzde “112 ve 177 Acil İhbar Hat’larına haber verelim.” Önemle Duyurulur.”ifadelerine yer verildi.Haber: Ali GEZER

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