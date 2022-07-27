KAYMAKAM BEKİR ABACI 15 TEMMUZ GAZİSİ ABDULKADİR DURMUŞ’U ZİYARET ETTİ

i. Kaymakam Bekir Abacı, 15 Temmuz Gazisi Abdulkadir Durmuş’u ziyaret etti. Gazi Abdulkadir Durmuş ile bir süre sohbet eden Kaymakamımız, gazilerimizin kıymetli ve özel olduklarını her daim yanlarında olduklarını belirtti.

Gazi Abdulkadir Durmuş Kaymakam Bekir Abacı’nın ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirerek teşekkürlerini ilettiler.

Ziyaret esnasında Kaymakam Abacı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Türker Erdihan eşlik etti. Haber: Caner AKŞİT