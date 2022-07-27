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TARIMSAL AMAÇLI KALKINDIRMA KOOPERATİFLERİ İLE TOPLANTI DÜZENLENDİ

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Kaymakam Bekir Abacı başkanlığında, Gelibolu Öğretmen Evi’nde gerçekleşen toplantıya, Gelibolu merkez ve köylerinde faaliyet gösteren tarımsal amaçlı kooperatif başkanları, su ürünleri kooperatif başkanları, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Özgür Zeybek, Gelibolu Ziraat Bankası Müdürü Kevser Eser, Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü temsilcileri, Çanakkale Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu temsilcileri, Çanakkale Tarım Kooperatifi Birlik Başkanı Mehmet Özkurnaz, Gelibolu Ziraat Odası Başkanı Atilla Eraslan Gelibolu İlçesi Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı, Gelibolu Süt Üreticileri Birliği Başkanı Ali Kurnaz katıldı.
Toplantıda; köylerde toplu hayvancılık, kooperatiflerin TKDK kapsamında makine ekipman parkları oluşturulması, üretilen ürünlerin işlenmesi konusunda devletin sağlamış olduğu destek ve imkanlar konularında karşılıklı olarak bilgi alışverişinde bulunuldu. Haber: Merve TUZCIOĞLU

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