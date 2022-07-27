ALKIŞLAR GELİBOLU POLİSLERİNE

İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polisler, Hamzakoy mevkiinde devriye görevini yaptıkları sırada engelli gencin kendilerini gördüğünde yaşadığı sevince kayıtsız kalmayarak, annesiyle birlikte deniz kenarında bulunan gencin yanına gittiler.

Polislerin yanına geldiğini gören engelli genç oturduğu sandalyesinden güçlükle kalkarken, polis ablası da çocuğa sarılarak sevincine ortak oldu. Olayı sevinç gözyaşlarıyla izleyen anneye de sarılıp, elini öpen polisler taktirle izlendi.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN