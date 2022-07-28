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SIRA GÖKÇEADA’DA

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan ile AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, programlara, ziyaretlere hız kesmeden devam ediyorlar. 29 Temmuz Cuma günü Gökçaeada’da bir dizi programa katılacak olan vekiller, aynı zamanda Gökçeada Devlet Hastanesi açılış törenini de gerçekleştirecekler.AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan ile AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Çanakkale’de bir dizi programa ve açılışa katılmaya devam ediyorlar. 29 Temmuz Cuma günü, Gökçeada programı gerçekleştirecek olan vekiller, ilk önce saatler 14.00’ü gösterdiğinde Devlet Hastanesi açılış törenine katılacaklar.
Saatler 15.30’u gösterdiğinde kamu yatırımları incelenecek. Kamu yatırımları arasında ise “Adliye Binası İnşaatı, Aile Sağlığı ve Toplum Sağlığı Merkez, Kur’an Kursu ve Karayolları Şantiye Alanı” bulunuyor.
Saatler 17.00’i gösterdiğinde ise AK Parti İlçe Başkanlığı ziyaret edilecek.

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