TARİHİ ALAN’DA ULUSLARARASI ATLI DAYANIKLILIK YARIŞMASI DÜZENLENDİ

22 – 24 Temmuz tarihleri arasında Kocadere Kamp alanında Türkiye Binicilik Federasyonu ve Uluslararası Binicilik Federasyonu işbirliğinde “Atlı Dayanıklılık Yarışması” düzenlendi. Çanakkale’de ilk defa düzenlenen “Uluslararası ve Ulusal Atlı Dayanıklılık Yarışması”na Türkiye’den ve dünyadan birçok sporcu katıldı. Tarihi Alan’da üç gün süren etkinliğin sonunda kazananlara ödülleri verildi.

23 Temmuz Cumartesi günü yapılan yarışta;

122 km CEI2* Uluslararası yarışmasının kazananı The Mask isimli atı ile İrem Kavraz oldu. İkinci Çelikyele ile Haluk Yüksel, Berktin ile İsmail Eray Çokal oldu.

108 km CEI1* Uluslararası yarışmasının kazananı Maçakızı isimli at ile Kayra Aranmış oldu. İkinci Umutreis ile Özgün Yıldırım, üçüncü Asiartun ile Jülide Gültekin, dördüncü Muhittinağa ile Tekin Aras, beşinci Thor ile Mehmet Mehdi Eker ve altıncı Draguna ile Erkan Demir oldu.

24 Temmuz Pazar günü yapılan yarışta;

UAD 88 km yarışmasının kazananı Efe isimli at ile J.Asb. Kd. Bcvs. Osman Sesli oldu. İkinci Deniz ile Mustafa Murat Şenol, üçüncü Gülfitap ile Hüseyin Ege Özbek oldu.

UAD 68 km yarışmasının kazananı Çoşan Meriç isimli at ile Tamer Gültekin oldu. İkinci Hakmar ile Selinay Demir, üçüncü Nisacan ile Ecem Ada Taşkın oldu.

UAD 40 km yarışmasının kazananı Sungur isimli at ile J.Utgm Utku Can Gültekin oldu. İkinci Makalid ile Ömer Faruk Özer ve üçüncü Lale Devri (Riva Bella) ile Seyma Nur Ersoy oldu.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN