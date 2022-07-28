ÇANAKKALE SAVAŞLARI TARİHİ ALAN FOTO MARATONU SONA ERDİ

Dünyanın en büyük açık hava müzesi olma yolunda ilerleyen Tarihi Alan’da bir etkinlik daha gerçekleştirildi. Tarihi Alan’ın tanıtımı ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla düzenlenen fotoğraf maratonu sona erdi.

Türkiye’nin birçok bölgesinden Tarihi Alan’a gelen yüzlerce fotoğrafçı bölgenin tarihi ve doğal güzelliklerini çekti. 13 – 15 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen fotoğraf maratonu sona ermiş olup dereceye giren fotoğrafçılara ödülleri verildi. Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi’nde düzenlenen ödül töreninde dereceye giren fotoğrafların sergisi açıldı ve Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi’nde ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Dereceye giren fotoğraflar; birinci Hasan Uçar, ikinci Ahmet Mücen, üçüncü Kader Yetişken oldu.

Seyit Onbaşı Özel Ödülü Makbule Yıldız ve Jüri Özel Ödülü Volkan Karagülleoğlu’nun çektiği fotoğraflar oldu. Dereceye giren isimlere ödülleri takdim edildi.