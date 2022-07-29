SMA TİP 1 TANISI BULUNAN 3,5 YAŞINDAKİ MERVE TEKİN DESTEKLERİNİZLE HAYATA TUTUNACAK

SMA Tip 1 ölümcül kas hastalığı tanısı bulunan 3,5 yaşındaki Merve TEKİN’in gen tedavisi (zolgensma) ilacının alınması ve tedavi masraflarının karşılanması amacıyla İstanbul Valiliğinin 16.12.2021 tarih ve 145194 sayılı oluru ile Türkiye genelinde bir (1) yıl süreyle yardım toplanmasına izin verilmiştir.

Sizde desteklerinizle minik Merve’yi hayata bağlayabilirsiniz.

MERVE Yaz 2809’a gönder (Tüm operatörlerden 1 SMS 20 TL)

ZİRAAT BANKASI- TR36 0001 0025 0752 6944 5550 07 Alıcı Ferdi TEKİN/ Açıklama: Merve Haber: Seda LİMAN ZENGİN