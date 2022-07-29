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Acar Ailesi’nin Acı Günü

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

70’li yıllarda Belediye Meclis Üyeliği görevinde bulunmuş Kemal Acar bugün Gazi Süleyman Paşa Camiinde kılınan cenaze namazı ile Alleaddin Kalfa Mezarlığına defnedildi.Merhum Kemal Acar’ın cenazesine Belediye Başkanı Mustafa Özacar,Ak Parti İl Genel Meclis Üyesi ve Ak Parti İlçe Başkanı Serhad Sürücü, Eski Ak Parti İlçe Başkan Mahmut Çetin,köy muhtarları,partililer, ailesi ve sevenleri katıldı.
Merhum Kemal Acar’a Allah’tan rahmet,ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz. Haber: Ali GEZER

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