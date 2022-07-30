GÖKÇEADA HASTANESİNE KAVUŞTU

Gökçeada Devlet Hastanesi yenilenerek, hizmete başladı. Hastanenin açılışını ise AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan ile AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu gerçekleştirdi. 21 Milyon 377 Bin TL bedelle yapılan hastanede 30 yatak kapasitesi bulunuyor. Ayrıca adada sağlık lojmanları açılışı da gerçekleşmiş oldu.Gökçeada Devlet Hastanesi 30 yatak kapasitesi ile adalılara hizmet verecek. AK Parti İl Başkanı Naim Makas tarafından yapılan bilgilendirmede, hastanenin bedelinin 21 Milyon 377 Bin TL olduğu belirtildi. 14 doktor ve toplamda 117 personel hastanede vatandaşlara hizmet verecekler.

Gökçeada Devlet Hastanesi’nin açılışına AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Vali İlhami Aktaş, AK Parti İl Başkanı Naim Makas’da katıldı.

AK Parti İl Başkanı Naim Makas tarafından, Gökçeada programı ile ilgili yapılan bilgilendirmede, “Dünyanın “Cittaslow” (sakin şehir) unvanına sahip ilk, 297 kilometrekarelik yüz ölçümüyle ülkemizin en büyük adası olan Gökçeada’mızda, 30 yatak kapasitesi olan, 21 milyon 377 bin lira harcanan, 14’ü doktor olmak üzere toplam 117 personeli ile hizmet verecek, içinde ameliyathane, laboratuvar, acil servis, yoğun bakım, diyaliz, diş polikliniği ve muayene polikliniği bulunduran, 19 daireli lojmanı barındıran, Gökçeada Devlet Hastanemizin açılışını Valimiz İlhami Aktaş, Grup Başkanvekilimiz Bülent Turan, Milletvekilimiz Jülide İskenderoğlu, İl Genel Meclis Başkanımız Nejat Önder, İl Gençlik Kolları Başkanımız Alperen Uysal, Gökçeada İlçe Başkanımız Fatih Taylan, İl ve İlçe Yöneticilerimizle birlikte gerçekleştirdik.

Adamıza ve hemşehrilerimize hayırlı olsun” ifadeleri yer aldı.