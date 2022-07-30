Bolayır Geliştirme ve Güzelleştirme Derneği Projeleriyle Gündemde

Bolayır Geliştirme ve Güzelleştirme Derneği son zamanlarda azimli çalışmalarıyla ve projeleriyle gündemde.

Bolayır kavşağına planlı çalışmalarıyla trafik lambası kazandıran derneğin ilk projesi çocuklar için gerçekleştirilen 2021- 2022 eğitim – öğretim yılında okul müdürü, okul aile birliği Başkanı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kaymakamlığıyla görüşmelere başlanmış ve destek olunacağını ifade edilmişti.

Eğitim – öğretim döneminde düzenli olarak ek bina için gözlemler yapılarak, rapor halinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bilgisiyle Gelibolu Kaymakamlığına sunan Bolayır Geliştirme ve Güzelleştşrme Derneği’nin talebi ve sunduğu çalışmalar Kaymakam Bekir Abacı tarafından da onayı ile Bolayır Şehit Nuriye Ak İlk- Orta Okulu ek binası tamir- tadilat ve onarımı Kaymakamlık, İlçe Milli Eğitim ve Dernek ile birlikte yapılacağı bildirildi.

Kaymakam Bekir Abacı Bolayır Geliştirme ve Güzelleştirme Derneği’nin bu proje çalışmasından dolayı tebrik edip, başarılarının devamını diledi.Haber: Seda LİMAN ZENGİN