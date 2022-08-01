GELİBOLU MUSİKİ DERNEĞİNİN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI

Gelibolu Musiki Derneği’nin Genel Kurul Toplantısı yapıldı.

48 üyenin katıldığı Genel Kurulda seçilen Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu asil ve yedek üyeleri belirlendi.

Genel Kurul Toplantısı kararına göre asil ve yedek üyeler belirlendi.

YÖNETİM KURULU

a- Asil üyeler

1- Orhan Selçuk

2-Malik Serdar Azak

3- Zafer Ulutaş

4- Dilek Dönmez Polat

5- Yelda Azak

b- Yedek üyeler

1- Turhan Erzin

2- Hasan Çerçi

3- Furkan Sezgin

4- Derya Üretir

5- Behçet Günaydın

DENETLEME KURULU

a – Asil üyeler

1- Hayri Güneş

2- Zeynep Murtezaoğlu

3- İpek Alış

b- Yedek üyeler

1- Nesrin Mutlu

2- Gülay Arcan

3- Tolga Yağcı oldu.



Haber: Seda LİMAN ZENGİN