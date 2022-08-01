100.YIL BARIŞ ORTAOKULU MÜDÜRÜ FAHRİ ASLAN NAMIK KEMAL ORTAOKULU MÜDÜRÜ OLDU

100. Yıl Barış Ortaokulu Müdürü görev süresi dolduğu için Namık Kemal Ortaokulu’na müdür oldu. Okul Müdürü Fahri Aslan; “2013 yılı Eylül ayından beridir 9 yıllık süreçte hemen hemen her gün aynı heyecan ve şerefle yürüttüğüm Gelibolu 100. Yıl Barış Ortaokulu okul müdürlüğü görevimden yönetmelik gereği görev sürem dolduğu için ayrılarak bugün itibariyle kuruluşu Cumhuriyetimizin ilk yıllarına dayanan ilçemizin köklü okullarından Namık Kemal Ortaokulu okul müdürlüğü görevine başlamanın gururunu yaşıyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun.” ifadelerine yer verdi. Haber: Seda LİMAN ZENGİN